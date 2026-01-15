Իրանը գրեթե հինգ ժամով փակել և կրկին բացել է օդային տարածքը

Իրանը վերաբացել է իր օդային տարածքը գրեթե հինգ ժամ տևած փակումից հետո, հայտնում է Reuters-ը:
ԱՄՆ Դաշնային ավիացիայի վարչության (FAA) կայքում հրապարակված հաղորդագրության համաձայն՝ Իրանը չորեքշաբթի օրը՝ արևելյան ժամանակով ժամը 17:15-ին (Գրինվիչի ժամանակով 22:15-ին), փակել էր իր օդային տարածքը բոլոր թռիչքների համար՝ բացառությամբ այն միջազգային չվերթների, որոնք պաշտոնական թույլտվություն ունեին դեպի Իրան կամ Իրանից դուրս թռչելու համար։
Հայտարարությունը հեռացվել է ժամը 22:00-ին, ըստ Flightradar24 ծառայության տվյալների:
Օդային տարածքի ժամանակավոր փակումը տեղի է ունեցել այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը քննարկում էր Իրանում ստեղծված իրավիճակին արձագանքելու հնարավոր քայլերը։
Իրավապաշտպան կազմակերպությունները հայտնել են, որ Իրանում հակակառավարական ցույցերի զոհերի թիվը հասել է մոտ 2600-ի: Կան նաև շատ վիրավորներ, սակայն կոնկրետ տվյալներ չեն հաղորդվում: Ցույցերի ընթացքում, ըստ նույն աղբյուրների, ձերբակալվել է ավելի քան 18,400 մարդ: