Լավրով․ «Որևէ երրորդ կողմ չի կարող ազդել Իրանի հետ մեր կապերի վրա»

Մոսկվան շարունակելու է աշխատել Իրանի հետ՝ կյանքի կոչելով նախկինում ձեռք բերված երկկողմ պայմանավորվածությունները, այսօր Մոսկվայում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Ռուսաստանի ԱԳ նախարար Սերգեյ Լավրովը՝ ընդգծելով՝ «որևէ երրորդ կողմ չի կարող ազդել Իրանի հետ մեր հարաբերությունների բնույթի վրա»։
«Մեր հարաբերությունները հիմնված են Ռուսաստանի և Իրանի նախագահների միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունների վրա։ Դրանք ծառայում են երկու երկրների և ժողովուրդների շահերին», - հայտարարել է Ռուսաստանի ԱԳ նախարարը։