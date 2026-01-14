Ղրղըզստանում առաջարկում են Վլադիմիր Սոլովյովին անցանկալի անձ հայտարարել

Ղրղըզստանում քննարկվում է ռուսաստանցի հայտնի լրագրող Վլադիմիր Սոլովյովին անցանկալի անձ հայտարարելու և նրա մուտքը երկրի տարածք արգելելու հարցը։ Այս մասին այսօր հայտնել է Ղրղըզստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Ասքատ Ալագոզովը՝ նշելով, որ նման առաջարկով է հանդես եկել երկրի խորհրդարանի պատգամավորներից մեկը։
Անցած շաբաթավերջին Ռուսաստանի պետական հեռուստատեսության եթերում հեռարձակված հաղորդումներից մեկում Սոլովյովը Կենտրոնական Ասիան «ռուսական տարածաշրջան» էր անվանել՝ կոչ անելով այնտեղ, անհրաժեշտության դեպքում, հատուկ ռազմական գործողություն իրականացնել։
«Նման հայտարարությունները հարկավոր է ընկալել որպես ռուսաստանցի լրագրողի ժամեր տևող հաղորդումների ընթացքում հնչած հերթական դատարկ ու անլուրջ հայտարարություն», - նշել է Ղրղըզստանի նախագահի մամուլի քարտուղարը։