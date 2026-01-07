Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Իրավունք

Միքայել Աջապահյանի փաստաբանները կդիմեն Եվրոպական դատարան

Ազատության, արդար դատաքննության, խոսքի ազատության իրավունքների խախտումներ և խտրականություն. Շիրակի թեմի առաջնորդի փաստաբանները մատնանշում են Եվրոպական կոնվենցիայի մի շարք հոդվածների խախտումներ, որոնց վերաբերյալ դիմում են պատրաստել Եվրոպական դատարան ուղարկելու համար:

Իշխանությունը զավթելու կոչի մեղադրանքով Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանը ճաղերի հետևում է կես տարուց ավելի: Իրավապահները հանցագործություն են որակել նրա հարցազրույցներում հնչեցրած արտահայտությունները, ինչից հետո առաջին ատյանի դատարանը նրան մեղավոր ճանաչեց ու երկու տարվա ազատազրկման դատապարտեց: Այս դատավճիռը բողոքարկվել է վերաքննիչ:

Փաստաբան Զոհրաբյանի խոսքով, դատարաններն այս ամիսների ընթացքում բավարարել են Քննչականի ու դատախազության պահանջը՝ խոսքի համար մեղադրյալի աթոռին հայտնված բարձրաստիճան հոգևորականին պահել կալանքի տակ: Այս որոշումները փաստաբանները որակում են անհիմն, քաղաքական դրդապատճառով կայացված: Հենց այս այս հարցն են բարձրացնելու հազարավոր կիլոմետր հեռու Ստրասբուրգում գտնվող միջազգային դատարանում:

«Առաջին անտյանի դատարանը կալանքի հետ կապված որոշումներ էր կայացրել, առաջին որոշման մասով բողոքարկել ենք վերաքննիչ, այնուհետև վճռաբեկ դատարաններ, սպառել ենք ներպետական միջոցները և հիմա նախապատրաստվում ենք հենց այդ առաջին գործով գնալ Եվրոպական դատարան: Ունենք նաև երկու կալանքի երկարացման որոշումներ, դրանք նույնպես ներպետական ատյանները սպառված են», - ասաց փաստաբանը:

Դատարանները Շիրակի թեմի առաջնորդին պահում են կալանքի տակ, քանի որ կասկածներ ունեն, որ հոգևորականն ազատության մեջ կարող է նոր հանցանք կատարել:


Լրացվող


Ուղիղ հեռարձակում

XS
SM
MD
LG