Միքայել Աջապահյանի փաստաբանները կդիմեն Եվրոպական դատարան

Ազատության, արդար դատաքննության, խոսքի ազատության իրավունքների խախտումներ և խտրականություն. Շիրակի թեմի առաջնորդի փաստաբանները մատնանշում են Եվրոպական կոնվենցիայի մի շարք հոդվածների խախտումներ, որոնց վերաբերյալ դիմում են պատրաստել Եվրոպական դատարան ուղարկելու համար:
Իշխանությունը զավթելու կոչի մեղադրանքով Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանը ճաղերի հետևում է կես տարուց ավելի: Իրավապահները հանցագործություն են որակել նրա հարցազրույցներում հնչեցրած արտահայտությունները, ինչից հետո առաջին ատյանի դատարանը նրան մեղավոր ճանաչեց ու երկու տարվա ազատազրկման դատապարտեց: Այս դատավճիռը բողոքարկվել է վերաքննիչ:
Փաստաբան Զոհրաբյանի խոսքով, դատարաններն այս ամիսների ընթացքում բավարարել են Քննչականի ու դատախազության պահանջը՝ խոսքի համար մեղադրյալի աթոռին հայտնված բարձրաստիճան հոգևորականին պահել կալանքի տակ: Այս որոշումները փաստաբանները որակում են անհիմն, քաղաքական դրդապատճառով կայացված: Հենց այս այս հարցն են բարձրացնելու հազարավոր կիլոմետր հեռու Ստրասբուրգում գտնվող միջազգային դատարանում:
«Առաջին անտյանի դատարանը կալանքի հետ կապված որոշումներ էր կայացրել, առաջին որոշման մասով բողոքարկել ենք վերաքննիչ, այնուհետև վճռաբեկ դատարաններ, սպառել ենք ներպետական միջոցները և հիմա նախապատրաստվում ենք հենց այդ առաջին գործով գնալ Եվրոպական դատարան: Ունենք նաև երկու կալանքի երկարացման որոշումներ, դրանք նույնպես ներպետական ատյանները սպառված են», - ասաց փաստաբանը:
Դատարանները Շիրակի թեմի առաջնորդին պահում են կալանքի տակ, քանի որ կասկածներ ունեն, որ հոգևորականն ազատության մեջ կարող է նոր հանցանք կատարել:
