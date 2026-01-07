Արաղչի․ «ԱՄՆ հետ բանակցությունների նախապայմաններ դեռ չկան»

Թեհրանն առայժմ չի պատրաստվում բանակցությունների մեջ մտնել Միացյալ Նահանգների հետ։ «Մեհր» գործակալության փոխանցմամբ՝ այսօր այդ մասին հայտարարել է Իրանի արտգործնախարար Աբաս Արաղչին։
«Ստեղծված իրավիճակը ԱՄՆ-ի հետ բանակցությունների համար այնքան էլ բարենպաստ չէ։ Դրա պատճառը ամերիկյան քաղաքականությունն է», - նշել է Արաղչին՝ հավելելով նաև, որ Իրանը երբեք չի հրաժարվել երկկողմ շփումներից։
«Բանակցությունները պետք է ընթանան կողմերի շահերի հանդեպ ցուցաբերվող փոխադարձ հարգանքի հիման վրա։ Սպիտակ տունը, սակայն, դրան չի ձգտում»,-պնդել է Իրանի ԱԳ նախարարը։