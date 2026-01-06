Ռամզան Կադիրովը իր ավագ որդուն նշանակել է Չեչնիայի փոխվարչապետ

Չեչնիայի ղեկավար Ռամզան Կադիրովը հայտարարել է, որ իր 20-ամյա որդուն՝ Ախմաթ Կադիրովին, նշանակել է Չեչնիայի փոխվարչապետի պաշտոնակատար։ Նա նաև կպահպանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի նախարարի պաշտոնը։
Չեչնիայի նախագահի տեղակալի պաշտոնակատար է նշանակվել տարածաշրջանի ազգային քաղաքականության, արտաքին կապերի, մամուլի և տեղեկատվության նախարար Ահմեդ Դուդաևը։
Կադիրովը նշել է, որ երկու նշանակվածներն էլ «ունեն մեծ կառավարչական փորձ, բացառիկ մասնագիտական մի շարք որակներ, աշխատանքի նկատմամբ համակարգային մոտեցում և բարձր պատասխանատվություն», ինչպես նաև «խորապես հասկանում են իրենց ոլորտները և արդեն զգալի ներդրում են ունեցել հանրապետության զարգացման գործում»։