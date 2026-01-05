«Վերաքննիչից հույս չունենք». երեկոյան պարզ կդառնա՝ Արշակ Սրբազանն ազատ կարձակվի, թե՝ ոչ

Այսօր երեկոյան վերաքննիչ դատարանը կվճռի՝ ազատ արձակել Արշակ Սրբազանին, թե թողնել ճաղերի հետևում: Արքեպիսկոպոսի փաստաբաններն են վերաքննիչում բողոքարկել դեռ մեկ ամիս առաջ Սրբազանին երկու ամսով կալանավորելու որոշումը: Այն գրավոր է հրապարակվելու:
«Սրբազանների պարագայում՝ և՛ Բագրատ Սրբազանի, և՛ Արշակ Սրբազանի, և՛ Միքայել Սրբազանի, և՛ Մկրտիչ Սրբազանի պարագայում սա քաղաքական պատվեր ու քաղաքական խնդիր է, որ իրենք լինեն անազատության մեջ, որպեսզի այն գործողությունները, որ այսօր իրականացվում է վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող անձի ու տիրադավների կողմից, հաջողվի ի կատար ածել», - ասաց փաստաբան Սերգեյ Հարությունյանը:
Մայր Աթոռի դիվանապետին Քննչականը մեկ ամիս առաջ ձերբակալեց, ապա մեղադրանք առաջադրեց յոթ տարի առաջ ուրիշի պայուսակի մեջ թմրամիջոց գցելու համար: Սրբազանը մեղքը չի ընդունում: Փաստաբան Սերգեյ Հարությունյանի խոսքով, մեծ հույսեր վերաքննիչից չունեն:
«Ներկայիս երկրում ստեղծված իրավիճակը հաշվի առնելով և դատական իշխանության համակարգը հաշվի առնելով, ինչպես նաև, թե ում է մակագրվել, անկեղծ ասած հույս չկա», - նշեց նա:
Մայիսից կաթողիկոսի հետ միասին վարչապետ Փաշինյանի թիրախում հայտնված Արշակ արքեպիսկոպոս Խաչատրյանը, ըստ Քննչականի, 2018-ին կաթողիկոսի հրաժարականը պահանջող «Նոր Հայաստան, Նոր Հայրապետ» շարժման ակցիայի ժամանակ դիվանատան ընդունարանում կախված պայուսակի մեջ «Մարիխուանա» տեսակի թմրամիջոց գցելու ցուցում էր տվել:
«Կարող են իմ հետևից էլ գալ, իմ առաջից էլ գալ, որևէ ձևով կաշկանդված չեմ, որևէ խնդիր չեմ տեսնում: Կարծում եմ՝ ես ոչ այն տարիքում եմ, ոչ էլ այն վիճակում եմ, որ որևէ քայլ կատարելուց առաջ հնարավոր հետևանքների մասին չպատկերացնեմ», - ասել է Արշակ արքեպիսկոպոսը:
Քննչականը յոթ տարվա վաղեմության այս գործն ակտիվացրեց Մայր Աթոռի դիվանապետի այս հայտարարությունից երեք օր անց: Արշակ արքեպիսկոպոսի փաստաբանները հերքում են մեղադրանքը:
«Ընդհանրապես ապացույցներ չկան, ավելին, այն մեղադրանքը, որ առաջադրվել է Արշակ Սրբազանին, ընդամենն անունը փոխելով յուրաքանչյուրին կարող էին առաջադրել, որովհետև իր կապն այդ դեպքի հետ.... նույն ձև կարող էին հիմնավորել ուրիշի կապը, այդքան մերկ ու դատարկ քրեական գործ է», - նշեց Սերգեյ Հարությունյանը:
Արշակ Սրբազանը մյուս՝ ահաբեկչության նախապատրաստության համար մեղադրվող Բագրատ Սրբազանի հետ պահվում է ԱԱԾ շենքի բանտում:
Նրանք այսօր տարածած հայտարարության մեջ ընդգծել են. «2025 թվականը եղավ հալածանքների և փորձությունների մի ժամանակահատված, որի գնահատականը պատմությունն ու սերունդները դեռևս կտան, սակայն մեզ համար այն դարձավ է'լ ավելի հաստատվելու, զորանալու և հաստատակամ դառնալու կյանքի հանգրվան»: