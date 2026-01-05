Ռուսաստանը հայտարարել է Ուկրաինայի Սումիի մարզում ևս մեկ գյուղ՝ Գրաբովսկեն գրավելու մասին։ Կիևը պաշտոնապես այս պնդումները դեռ չի հաստատել, ավելի վաղ՝ անցած ամիս, սակայն, Ուկրաինան մեղադրել էր Ռուսաստանին Գրաբովսկեի մոտ 50 բնակիչների անօրինական ձերբակալելու համար։
Ուկրաինայի արտգործնախարար Անդրեյ Սիբիգան տեղի ունեցածը համեմատել էր «միջնադարյան ասպատակությունների» հետ և պահանջել վերադարձնել ուկրաինացիներին։
Ռուսաստանը դանդաղ, բայց հաստատուն առաջ է գնում Արևելյան Ուկրաինայում․ AFP-ի վերլուծության համաձայն՝ 2025-ին ռուսական բանակը մարտադաշտում ավելի շատ հաջողություն է ունեցել, քան մինչ այդ՝ արդեն չորրորդ տարին շարունակվող պատերազմի ընթացքում։