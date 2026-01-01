Հենրիխ Մխիթարյանն Ամանորի ուղերձում անդրադարձել է Բաքվում պահվող հայերին

Թող աշխարհը վերջապես գործի հանուն արդարության ու արդարամտության, հայտարարել է Հայաստանի հավաքականի նախկին ավագ, Միլանի «Ինտերի» կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանն իր ամանորյա ուղերձում՝ անդրադառնալով Բաքվում պահվող հայերին:
«Այս առանձնահատուկ օրը ցանկանում եմ իմ ջերմ բարեմաղթանքները բոլորիդ փոխանցել։ Թող խաղաղությունը, սերը և բարեկեցությունը միշտ ուղեկցեն ձեզ։ Մաղթում եմ Ձեզ հաջողություն և քաջ առողջություն այս տարում և հետագայում», - նշել է Մխիթարյանը։
36-ամյա ֆուտբոլիստն ընդգծել է. «Չէի կարող այս ուղերձը գրել առանց առանձնահատուկ հիշելու մեր հայրենակիցներին, որոնք ապօրինաբար պահվում են հարևան երկրի բանտերում։ Թող այս տարին դառնա նոր հույսերի և անվտանգ տուն վերադարձի տարի: Թող աշխարհը վերջապես գործի հանուն արդարության ու արդարամտության։ Շնորհավոր Նոր տարի», - սոցցանցերում արված հրապարակման մեջ գրել է Մխիթարյանը։