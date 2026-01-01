Ադրբեջանի զինուժը զգալիորեն ամրապնդել է իր հզորությունը. Ալիև

Վերջին հինգ տարիների ընթացքում Ադրբեջանի զինուժը զգալիորեն ամրապնդել է իր հզորությունը, իր ամանորյա ուղերձում հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը՝ նշելով՝ նոր զենքով և տեխնիկայով հագեցած բանակն այժմ ի վիճակի է կատարել ցանկացած խնդիր։
Ադրբեջանի նախագահը հայտարարել է նաև, որ լուծվել է երկրի տարածքային ամբողջականության վերականգնման և ամբողջ աշխարհի կողմից դրա ճանաչման հարցը:
«Մարտադաշտում արյուն թափելով և կորուստներ կրելով՝ մենք հասանք փառահեղ հաղթանակի և ամրապնդեցինք այն աշխարհի ամենահեղինակավոր վայրում՝ Ամերիկայի Սպիտակ տանը, ԱՄՆ նախագահի մասնակցությամբ», - նշել է նա։