«Թրամփի ուղին» կարող է ազդել Հայաստանի՝ ԵԱՏՄ անդամակցության վրա․ ՀՀ-ում ՌԴ դեսպան

«Ռուսաստանը հետևում է Վաշինգտոնում հայտարարված «Թրամփի ուղին միջազգային խաղաղության և բարգավաճման համար» հայ-ամերիկյան նախաձեռնության շուրջ զարգացումներին», - «Նոև Կովչեգ»-ին տված հարցազրույցում ասել է Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը։
Նրա խոսքով՝ առայժմ հայտնի է միայն նախագծի անվանումը, իսկ գործնական քայլերի մասին տեղեկություններ չկան։ Կոպիրկինը նշել է, որ Ռուսաստանի դիրքորոշումը կհստակեցվի, երբ նախաձեռնությունը ստանա կոնկրետ բովանդակություն՝ ընդգծելով, որ այն կարող է ազդել Հայաստանի՝ Եվրասիական տնտեսական միությանը անդամակցության վրա, քանի որ հանրապետության տարածքով ապրանքների անցումը կարգավորվում է նաև ԵԱՏՄ օրենսդրությամբ։
Դեսպանը հավելել է, որ Ռուսաստանը կողմ է Հարավային Կովկասում տրանսպորտային կապերի ապաշրջափակմանը, սակայն այդ գործընթացները պետք է հիմնված լինեն 2020–2022 թվականներին Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների միջև ձեռք բերված եռակողմ պայմանավորվածությունների վրա և հաշվի առնեն տարածաշրջանի բոլոր շահագրգիռ երկրների շահերը։
Դեսպանը նաև անդրադարձել է Հայաստանի և Եվրամիության հարաբերություններին՝ նշելով, որ Մոսկվայում նկատում են Երևանի եվրոպական ուղղությամբ քայլերը, սակայն կրկնել է Ռուսաստանի դիրքորոշումը, ըստ որի՝ «ԵԱՏՄ-ին և ԵՄ-ին միաժամանակ անդամակցությունը հնարավոր չէ»։ Նրա խոսքով՝ Բրյուսելում ակնկալում են, որ Հայաստանը կմիանա հակառուսական պատժամիջոցներին, իսկ նման քայլերի հնարավոր տնտեսական հետևանքների մասին, Կոպիրկինի գնահատմամբ, Եվրամիությունում բավարար չափով չեն մտածում։