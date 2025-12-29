Կրասնոդարում ԱԹՍ հարձակման հետևանքով վնասվել են մասնավոր տներ և գազատար

Կրասնոդարի երկրամասի Կուշչևսկայա գյուղում անօդաչու թռչող սարքերի բեկորներից վնասվել են երկու մասնավոր տներ և մեկ գազատար, հայտնել է տարածաշրջանային օպերատիվ շտաբը։
Astra-ն, հղում անելով տեղի բնակիչներին, հաղորդել է Մայկոպում (Ադիգեա) տեղի ունեցած պայթյունների մասին։ Նշվում է, որ անօդաչու թռչող սարքերը հարձակվել են Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությանը պատկանող Խանսկայա ռազմական օդանավակայանի վրա։ Լրատվամիջոցն ուսումնասիրել է տեսանյութերը և եզրակացրել, որ կադրերում երևում է ՀՕՊ ակտիվությունը. օդանավակայանի հարվածի վերաբերյալ որևէ հաստատում չկա։
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է անցած գիշեր խոցված ուկրաինական 110 անօդաչու թռչող սարքի մասին, այդ թվում՝ 11-ը՝ Ադիգեայի տարածքում: