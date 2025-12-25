Ադրբեջանն ու Թուրքիան փոխադարձ ռազմական օգնության մասին հուշագիր են ստորագրել

Ադրբեջանն ու Թուրքիան հուշագիր են ստորագրել, որով փոխադարձ ռազմական օգնություն է նախատեսվում երկրներից մեկի վրա զինված հարձակման դեպքում, հայտնում է ադրբեջանական APA գործակալությունը։
Փաստաթուղթը ստորագրվել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության և Թուրքիայի ազգային պաշտպանության նախարարության միջև և վերաբերում է ռազմական անվտանգության փոխադարձ ամրապնդմանը։
Ռազմական աջակցությունը կտրամադրվի երկներից մեկի դիմումի հիման վրա։
Փաստաթղթով նախատեսվում են նաև համատեղ զորավարժություններ, ռազմական պատրաստություն, մատակարարումներ և տեղեկատվության փոխանակում։ Նշվում է, որ հուշագիրը ուղղված չէ երրորդ պետությունների դեմ և նպատակ ունի նպաստել տարածաշրջանային անվտանգության ամրապնդմանը։