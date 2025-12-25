Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Ադրբեջանն ու Թուրքիան փոխադարձ ռազմական օգնության մասին հուշագիր են ստորագրել

Ադրբեջանն ու Թուրքիան հուշագիր են ստորագրել, որով փոխադարձ ռազմական օգնություն է նախատեսվում երկրներից մեկի վրա զինված հարձակման դեպքում, հայտնում է ադրբեջանական APA գործակալությունը։

Փաստաթուղթը ստորագրվել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության և Թուրքիայի ազգային պաշտպանության նախարարության միջև և վերաբերում է ռազմական անվտանգության փոխադարձ ամրապնդմանը։

Ռազմական աջակցությունը կտրամադրվի երկներից մեկի դիմումի հիման վրա։

Փաստաթղթով նախատեսվում են նաև համատեղ զորավարժություններ, ռազմական պատրաստություն, մատակարարումներ և տեղեկատվության փոխանակում։ Նշվում է, որ հուշագիրը ուղղված չէ երրորդ պետությունների դեմ և նպատակ ունի նպաստել տարածաշրջանային անվտանգության ամրապնդմանը։


Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG