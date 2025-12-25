Մատչելիության հղումներ

Լեհաստանը 2026-ից չի ճանաչի Ռուսաստանի քաղաքացիների ոչ կենսաչափական անձնագրերը

Լեհաստանը 2026 թվականի ապրիլի 1-ից կդադարեցնի Ռուսաստանի քաղաքացիների հինգ տարի գործող ոչ կենսաչափական անձնագրերի ճանաչումը։ Այդ մասին տեղեկացվում է Եվրահանձնաժողովի կայքում։

Հունվարի 1-ից Լեհաստան մուտք գործելը կարգելվի նաև Ռուսաստանի դիվանագիտական և ծառայողական ոչ կենսաչափական անձնագրեր ունեցողներին։

Նախկինում Ռուսաստանի քաղաքացիների համար ոչ կենսաչափական անձնագրերով մուտքը արգելել էին Դանիան, Իսլանդիան, Լատվիան, Լիտվան, Ֆրանսիան, Չեխիան և Էստոնիան։ 2026 թվականի հունվարի 1-ից այդ երկրների շարքին կմիանան նաև Գերմանիան և Ռումինիան։

Ռուսաստանում գործում են արտասահմանյան անձնագրերի երկու տեսակ՝ կենսաչափական և ոչ կենսաչափական։ Ոչ կենսաչափական անձնագրերը տրվում են հինգ տարի ժամկետով, իսկ կենսաչափականները՝ տասը տարվա համար։

