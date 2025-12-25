Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Տեմրյուկի նավահանգստում նավթի պահեստարաններ են հրդեհվել

Անցած գիշեր պայթյուններ են եղել Ռուսաստանի Կրասնոդարի երկրամասի Տեմրյուկ քաղաքի նավահանգստում։ Տեղական իշխանությունների տվյալներով՝ ուկրաինական ԱԹՍ-ներն են հարվածել։

Կրասնոդարի երկրամասի օպերատիվ շտաբը հայտնում է, որ դրոնների հարվածների հետևանքով նավթամթերքի երկու պահեստարաններում հրդեհ է բռնկվել։ Տուժածներ չկան։

Տեմրյուկի նավահանգստի վրա դրոնային հարձակում գրանցվել էր նաև դեկտեմբերի 5-ին։ Այդ ժամանակ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը հաստատել էր, որ հարվածը հասցրել են Ուկրաինայի պաշտպանության ուժերը։

Տեմրյուկը Կրասնոդարի երկրամասի Տաման թերակղզու խոշոր քաղաքներից է։ Նավահանգիստը գտնվում է այն հատվածում, որտեղ Կուբան գետը միանում է Ազովի ծովին։

Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG