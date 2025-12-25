Տեմրյուկի նավահանգստում նավթի պահեստարաններ են հրդեհվել

Անցած գիշեր պայթյուններ են եղել Ռուսաստանի Կրասնոդարի երկրամասի Տեմրյուկ քաղաքի նավահանգստում։ Տեղական իշխանությունների տվյալներով՝ ուկրաինական ԱԹՍ-ներն են հարվածել։
Կրասնոդարի երկրամասի օպերատիվ շտաբը հայտնում է, որ դրոնների հարվածների հետևանքով նավթամթերքի երկու պահեստարաններում հրդեհ է բռնկվել։ Տուժածներ չկան։
Տեմրյուկի նավահանգստի վրա դրոնային հարձակում գրանցվել էր նաև դեկտեմբերի 5-ին։ Այդ ժամանակ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը հաստատել էր, որ հարվածը հասցրել են Ուկրաինայի պաշտպանության ուժերը։
Տեմրյուկը Կրասնոդարի երկրամասի Տաման թերակղզու խոշոր քաղաքներից է։ Նավահանգիստը գտնվում է այն հատվածում, որտեղ Կուբան գետը միանում է Ազովի ծովին։