Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Սթարմերն ու Թրամփը քննարկել են Ուկրաինայում պատերազմի դադարեցման ջանքերը

Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Սթարմերը և ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հեռախոսազրույց են ունեցել, քննարկել Ուկրաինայում պատերազմը դադարեցնելու շուրջ ջանքերը, հայտնում է Reuters-ը։

Սթարմերի գրասենյակը հայտնել, է, որ նրանք անդրադարձել են այսպես կոչված «Կամավորների կոալիցիայի» աշխատանքին, որը խոստացել է աջակցել Ուկրաինային. «Վարչապետը տեղեկացրել է «Կամավորների կոալիցիայի» կողմից ցանկացած խաղաղության համաձայնագրի աջակցման և ռազմական գործողությունների արդար և երկարատև ավարտն ապահովելու ուղղությամբ կատարվող աշխատանքների մասին»։

Սթարմերի ու Թրամփի հեռախոսազրույցը տեղի է ունեցել Ֆլորիդայում Միացյալ Նահանգների պաշտոնյաների և ռուսական կողմի միջև բանակցություններից, ինչպես նաև ԱՄՆ-ի, Եվրոպայի և Ուկրաինայի ներկայացուցիչների հանդիպումներից հետո։


Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG