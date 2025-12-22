Սթարմերն ու Թրամփը քննարկել են Ուկրաինայում պատերազմի դադարեցման ջանքերը

Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Սթարմերը և ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հեռախոսազրույց են ունեցել, քննարկել Ուկրաինայում պատերազմը դադարեցնելու շուրջ ջանքերը, հայտնում է Reuters-ը։
Սթարմերի գրասենյակը հայտնել, է, որ նրանք անդրադարձել են այսպես կոչված «Կամավորների կոալիցիայի» աշխատանքին, որը խոստացել է աջակցել Ուկրաինային. «Վարչապետը տեղեկացրել է «Կամավորների կոալիցիայի» կողմից ցանկացած խաղաղության համաձայնագրի աջակցման և ռազմական գործողությունների արդար և երկարատև ավարտն ապահովելու ուղղությամբ կատարվող աշխատանքների մասին»։
Սթարմերի ու Թրամփի հեռախոսազրույցը տեղի է ունեցել Ֆլորիդայում Միացյալ Նահանգների պաշտոնյաների և ռուսական կողմի միջև բանակցություններից, ինչպես նաև ԱՄՆ-ի, Եվրոպայի և Ուկրաինայի ներկայացուցիչների հանդիպումներից հետո։