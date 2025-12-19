Տուսկ․ «Մի քիչը ոչնչից լավ է»

Միշտ էլ ավելի լավ է ունենալ գոնե ինչ-որ բան, քան ընդհանրապես ոչինչ չունենալ, այսօր հայտարարել է Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Տուսկը՝ մեկնաբանելով ԵՄ կողմից անցած գիշեր կայացված որոշումը։
Դրա համաձայն՝ դաշինքը Ուկրաինային 90 միլիարդ դոլարի օգնություն կտրամադրի՝ ռուսական սառեցված ակտիվների բռնագանձման փոխարեն:
«ԵՄ անդամ որոշ երկրների առաջնորդներ չափից ավելի զգուշավոր են։ Չնայած դրան Եվրոպան Ուկրաինային ֆինանսական օգնություն տրամադրելու որոշում կայացրեց։ Սառեցված ռուսական ակտիվների բռնագանձման և օգտագործման հարցն էլ շարունակում է օրակարգում մնալ։ Պնդել, սակայն, թե ես ամբողջությամբ բավարարված եմ այս որոշմամբ, սխալ կլիներ», - հայտարարել է Տուսկը։