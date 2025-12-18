«Տասնմեկ ամիս առաջ ժառանգել եմ խառնաշփոթ, և ես այն շտկում եմ». Թրամփ

«Տասնմեկ ամիս առաջ ժառանգել եմ խառնաշփոթ, և ես այն շտկում եմ», - հայտարարել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։
Նա քննադատել է նախկին նախագահ Ջո Բայդենի վարչակազմը՝ նախորդ առևտրային համաձայնագրերի, ներգաղթյալների և այն բանի համար, ինչ ինքն անվանել է կոռումպացված համակարգ, հայտնում է Reuters-ը:
Թրամփը հայտարարել է, որ իր վարչակազմը առաջիկա շաբաթվա ընթացքում 1.45 միլիոն ԱՄՆ զինծառայողների կուղարկի «մարտիկի դիվիդենդ»՝ յուրաքանչյուրին 1,776 դոլարի չափով։ Նա նաև աջակցեց հանրապետական առաջարկին՝ առողջապահական ապահովագրության ծախսերը փոխհատուցելու համար գումարն ուղղակիորեն փոխանցել քաղաքացիներին։ Այն դեռևս բավարար աջակցություն չի ստացել Կոնգրեսում։
«Ես ուզում եմ, որ գումարը գնա ուղղակիորեն մարդկանց, որպեսզի դուք կարողանաք ինքներդ գնել ձեր առողջապահական ապահովագրությունը», - ասել է Թրամփը՝ նշելով, - «միակ պարտվողները կլինեն ապահովագրական ընկերությունները»։