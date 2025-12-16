Զինված հարձակում Մոսկվայի մարզի դպրոցներից մեկում

Մոսկվայի մարզի Օդինցովոյի շրջանի դպրոցներից մեկում տեղի ունեցած հարձակման հետևանքով տասնամյա դպրոցական է զոհվել, վիրավորվել է դպրոցի պահակը։ Այս մասին հաղորդում է «Ինտերֆաքս» գործակալությունը։
Ռուսական լրատվամիջոցների տեղեկություններով՝ դանակով հարձակումն իրականացրել է նույն դպրոցի աշակերտներից մեկը, նա սովորում է 9-րդ դասարանում։ Ականատեսների պնդմամբ՝ հարձակումից առաջ հանցագործը ճշտել է զոհի ազգությունը։ Տելեգրամյան շարք ալիքների տեղեկություններով՝ զոհված երեխան տաջիկ ներգաղթյալների ընտանիքից էր։