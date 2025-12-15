Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Ռոստովի մարզը ենթարկվել է ԱԹՍ հարձակման, վնասվել են էլեկտրահաղորդման գծեր և բնակելի շենքեր

Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է անցած գիշեր 12 շրջաններում և Կասպից ծովում խոցված ուկրաինական 146 անօդաչու թռչող սարքի մասին։

Նախարարության տվյալներով՝ Ռոստովի մարզի հատվածում խոցվել է ութ ԱԹՍ։ Նահանգապետ Յուրի Սլյուսարը հայտարարել է, որ Ռոստովի, Կամենսկի, Նովոշախտինսկի, Կոնստանտինովսկիի և այլ շրջաններ ենթարկվել են զանգվածային հարձակման։ Ոչ ոք չի տուժել, սակայն վնասվել են էլեկտրահաղորդման գծեր, մեքենաներ, տներ և մի քանի շենքերի պատուհաններ։

Կամենսկի շրջանում պոմպակայանը փակվել է էլեկտրահաղորդման գծի վնասման պատճառով։ Նա հայտնել է, որ Կամենսկի Զավոդսկոյ միկրոշրջանի, Մասլովկա գյուղի բնակիչները մնացել են առանց ջրի։

Ըստ Astra-ի՝ հավանական թիրախներից մեկը կարող էր լինել Նովոշախտինսկի նավթավերամշակման գործարանի մասնաճյուղը, որը գտնվում է Դոնի Ռոստովում հրդեհի վայրից երկու կիլոմետր հեռավորության վրա։


Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG