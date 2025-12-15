Հայաստանի ԱԳՆ-ը ցավակցել է Ավստրալիայի լողափերից մեկում տեղի ունեցած միջադեպի զոհերի ընտանիքներին

Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը ցավակցություն է հայտնել Սիդնեյի Բոնդի լողափում տեղի ունեցած կրակոցների հետևանքով զոհվածների ընտանիքներին։
«Ցնցված ենք Սիդնեյի Բոնդի լողափում տեղի ունեցած կրակոցներից, որոնք բազմաթիվ անմեղ կյանքերի կորստի պատճառ դարձան։ Հայաստանը խստորեն դատապարտում է ահաբեկչությունը՝ իր բոլոր ձևերով և դրսևորումներով։ Խորին ցավակցություններ ենք հայտնում զոհերի ընտանիքներին և աղոթում վիրավորների արագ ապաքինման համար», - նշված է նախարարության X-ի էջում տարածված հայտարարությունում։
Դեկտեմբերի 14-ին Սիդնեյի Բոնդի լողափում հրեական տոնի միջոցառման ժամանակ զինված անձանց կողմից կրակոցներ արձակելու հետևանքով զոհվել է 16 մարդ: