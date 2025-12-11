Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Թրամփը պատրաստվում է Գազայում խաղաղապահ ուժերի հրամանատար նշանակել

Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը պատրաստվում է Գազայում խաղաղապահ ուժերի հրամանատար նշանակել ամերիկացի բարձրաստիճան զինվորականներից մեկին։ Այս մասին հաղորդում է Axios պարբերականը՝ վկայակոչելով երկու ամերիկացի և երկու իսրայելցի պաշտոնյաների։

Կայքի տեղեկություններով՝ այս մասին օրերս Իսրայել կատարած այցի ընթացքում հայտնել է ՄԱԿ-ում Միացյալ Նահանգների դեսպան Մայք Ուլոցը՝ նշելով, որ խաղաղապահ ուժերի ապագա հրամանատարն ամենայն հավանականությամբ գեներալ-մայորի կոչում կունենա։

Սպիտակ տունն ու Պենտագոնը առայժմ այս տեղեկությունը չեն մեկնաբանում։

Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG