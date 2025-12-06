Ոլորտներից մեկը, որ դիտարկում ենք, նավթի և նավթամթերքի արտահանումն է Ադրբեջանից Հայաստան. Հաջիև

Համագործակցության ոլորտներից մեկը, որը դիտարկում ենք, նավթի և նավթամթերքի արտահանումն է Ադրբեջանից Հայաստան, Դոհայի միջազգային ֆորումին հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմեթ Հաջիևը:
Նա նշել է, որ ՀՀ փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆաևի վերջին հանդիպմանը սահմանազատման գործընթացից զատ, քննարկել են նաև երկու երկրների միջև փոխադարձ առևտրի որոշ ոլորտներ։
«Այն ոլորտներից մեկը, որը մենք ներկայումս դիտարկում ենք, նավթի և նավթամթերքի արտահանումն է Ադրբեջանից Հայաստան։ Սա նաև աննախադեպ զարգացում է», - նշել է Հաջիևը:
Հաջիևն իր խոսքում կրկին կիրառել է «Զանգեզուրի միջանցք» տերմինը, ինչի հետ քննարկման մյուս բանախոսը՝ Հայաստանի Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը չի համաձայնել՝ շեշտելով, որ դա միջանցքի վերաբերյալ օգտագործվող տերմինը դա անընդունելի է հայկական կողմի համար:
Նա ընդգծել է, որ Վաշինգտոնում օգոստոսի 8-ին կայացած գագաթնաժողովում Հայաստանի, Ադրբեջանի և Միացյալ Նահանգների ղեկավարները ստորագրել են մի փաստաթուղթ, որտեղ ճանապարհի ապաշրջափակումը կոչվում է «Թրամփի ուղի հանուն միջազգային խաղաղություն և բարգավաճում»:
«Եվ մենք հավատարիմ ենք այս տերմինին», - ասել է նա:
Գրիգորյանը հավելել է, որ հայ ժողովուրդը պատրաստ է խաղաղության:
Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանազատման հանձնաժողովների 12-րդ հանդիպումը, որի մասին հիշատակել է Հաջիևը, կայացել է նոյեմբերի 28-ին ադրբեջանական Գաբալա քաղաքում:
Այս նիստից հետո տարածված պաշտոնական հաղորդագրությունում միայն նշվում է, որ կողմերը վերահաստատել են նախկին՝ հյուսիսից հարավ սահմանազատելու համաձայնությունը, նաև քննարկել սահմանազատման համար անհրաժեշտ ուղեցույցերի նախագծերը: