Գրոզնիում, ըստ նախնական տվյալների, ԱԹՍ-ն հարվածել է քաղաքի բարձրահարկ շենքերից մեկին

Տելեգրամյան ալիքները տեսնայութեր են հրապարակել Գրոզնի քաղաքի «Գրոզնի-Սիտի» բարձրահարկ համալիրում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքներից։ Ընդդիմադիր NYISO ալիքը պնդում է, որ շենքին հարվածել է անօդաչու սարքը։ Բարձրահարկին հարվածի մասին հայտնել է նաև ուկրաինական մոնիթորինգային Supernova+ ալիքը։ Իսկ Exilenova+ ուկրաինական ալիքի տվյալներով՝ Գրոզնիում, հավանաբար, գործարկվել են ռադիոէլեկտրոնային պայքարի միջոցներ։
Շենքը գտնվում է Ռամզան Կադիրովի նստավայրից շուրջ 800 մետր հեռավորության վրա և մոտ է Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության շենքին։
Իշխանությունները պաշտոնապես չեն հաստատել երկնաքերի վրա հարվածը, սակայն առավոտյան «Ռոսավիացիան» ժամանակավորապես սահմանափակումներ է դրել Գրոզնիի օդանավակայանի աշխատանքի վրա։
Astra-ն, հղում անելով տեղի բնակիչներին, գրում է, որ Սամարայի մարզի Սիզրան քաղաքում անօդաչու սարքերը հարձակվել են նավթավերամշակման գործարանի վրա։ Սիզրանի քաղաքապետ Սերգեյ Վոլոդչենկովը հաստատել է քաղաքի վրա անօդաչուների հարձակման փաստը, սակայն հարվածների հետևանքների մասին չի տեղեկացրել։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության տվյալներով՝ Սամարայի մարզի օդային տարածքում խոցվել է 9 անօդաչու թռչող սարք։