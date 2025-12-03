Փաշինյանի համոզմամբ՝ Քոչարյանն ու Սարգսյանը վաղուց այլևս մրցակից չեն

«Եթե 2021-ին ընտրություններ էր, խորհրդարանական ընդդիմություն էր, որը եկել էր քաղաքական իշխանափոխություն անելու օրակարգով և ինչ-որ առումով դեռ կարելի էր քաղաքական մրցակից համարել, իմ կարծիքով, մրցակից չեն այլևս, շատ վաղուց մրցակից չեն», - նախկին նախագահներ Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի մասին համոզմունք հայտնեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը:
Ճիշտ չհամարելով տրվել սադրանքին և անդադար «հոգեդարձությամբ զբաղվել» և ժամերով խոսել Սերժ Սարգսանի և Ռոբերտ Քոչարյանի մասին՝ Փաշինյանը նշեց, թե իշխանությունը բազմաթիվ ռազմավարական ասելիքներ ունի, բայց այդ մասին չեն խոսում այն պատճառով, որ ստիպված են ապացուցել ակնհայտը: