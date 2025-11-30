Մատչելիության հղումներ

Ուկրաինայի պատվիրակությունը մեկնել է Միացյալ Նահանգներ

Ուկրաինայի պատվիրակությունը մեկնել է Միացյալ Նահանգներ՝ Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի դեմ պատերազմը դադարեցնելու ծրագիրը քննարկելու:

Պատվիրակությունը գլխավորում էր Ուկրաինայի Ազգային անվտանգության և պաշտպանության խորհրդի ղեկավար Ռուստեմ Ումերովը։ Ումերովը փոխարինում է Անդրեյ Երմակին:

Ֆլորիդայում կայանալիք բանակցություններին կմասնակցեն պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն, հատուկ դեսպանորդ Սթիվ Ուիթքոֆը և Ջարեդ Քուշները, որն ամուսնացած է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի դստեր հետ։

Ուիթքոֆը հետագայում պետք է մեկնի Մոսկվա՝ հանդիպելու Ռուսաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների, այդ թվում՝ նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Սա Ուիթքոֆի վեցերորդ հանդիպումը կլինի Պուտինի հետ հունվարից ի վեր։

