Ուկրաինայի պատվիրակությունը մեկնել է Միացյալ Նահանգներ՝ Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի դեմ պատերազմը դադարեցնելու ծրագիրը քննարկելու:
Պատվիրակությունը գլխավորում էր Ուկրաինայի Ազգային անվտանգության և պաշտպանության խորհրդի ղեկավար Ռուստեմ Ումերովը։ Ումերովը փոխարինում է Անդրեյ Երմակին:
Ֆլորիդայում կայանալիք բանակցություններին կմասնակցեն պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն, հատուկ դեսպանորդ Սթիվ Ուիթքոֆը և Ջարեդ Քուշները, որն ամուսնացած է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի դստեր հետ։
Ուիթքոֆը հետագայում պետք է մեկնի Մոսկվա՝ հանդիպելու Ռուսաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների, այդ թվում՝ նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Սա Ուիթքոֆի վեցերորդ հանդիպումը կլինի Պուտինի հետ հունվարից ի վեր։