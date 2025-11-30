Միջադեպ պատարագի ժամանակ. քաղաքացուն ուժով դուրս բերեցին եկեղեցուց և բերման ենթարկեցին

Սուրբ Սարգիս եկեղեցում պատարագի ժամանակ Ամենայն հայոց կաթողիկոսի անունը շրջանցելուց հետո հավաքվածներից մեկը՝ «Հայաքվեի» խորհրդի անդամ Հովհաննես Իշխանյանը վանկարկեց. «Գարեգին Բ՝ կաթողիկոս», նրան ուժով դուրս բերեցին եկեղեցուց:
Իրավապահները Իշխանյանին քաշքշելով նստեցրին ոստիկանական մեքենան և բերման ենթարկեցին:
Վարչապետի մասնակցությամբ պատարագների ժամանակ շրջանցվում է Ամենայն հայոց կաթողիկոսի անոունը: Ավելի վաղ Մայր Աթոռից «դատապարտելի են նկատել» Պատարագի ընթացքում Վեհափառի անունը շրջանցելը:
«Եպիսկոպոսաց դասը դատապարտելի նկատեց սույն երևույթը՝ արձանագրելով, որ եկեղեցաբանական տեսանկյունից այն հակականոնական է և կարող է հանգեցնել հերձվածի։ Ընդգծվեց, որ նման գործողությունները ենթակա են խստագույն պատժի, եթե եկեղեցականը չզղջա և չսրբագրի իր հակականոնական ընթացքը սահմանված կարգով», - ասված է հայտարարությունում: