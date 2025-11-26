Մատչելիության հղումներ

Դիլիջանը՝ ծխով պատված. քաղաքի հարակից հատվածներում հրդեհաշիջման աշխատանքներ են ընթանում

Դիլիջանի թե՛ աջ, թե՛ ձախ բլուրներն այսօր ամբողջովին ծխապատ են: Այն հատվածները, որտեղ երեկ ծուխ կամ կրակ չէր երևում, այսօր ծխով են պատված: Այս պահին քաղաքի հարակից հատվածներում հրդեհի մարման ակտիվ աշխատանքներ են ընթանում:

ՆԳՆ մամուլի խոսնակ Նարեկ Սարգսյանը «Ազատությանը» հայտնեց, որ իրավիճակը վերահսկելի են գնահատում: Նրա խոսքով՝ հիմնականում խիտ անտառածածկ տարածքներ չեն այրվում, այրվում են խոտածածկ հատվածները, և հնարավոր է եղել կանխել կրակի տարածումը դեպի խիտ անտառածածկ տարածքներ:

ՊՆ-ին պատկանող «Լեռնային Հայաստան» առողջարանի տարածքում տեղակայված է հրդեհաշիջման աշխատանքները համակարգող շտաբ, այն ղեկավարում է փրկարար ծառայության տնօրեն Կամո Ցուցուլյանը:

Տարածքում տեղակայված են հրշեջ ծառայության մեքենաներ, «Լեռնային Հայաստան» առողջարանի տնօրենն ասաց, որ իրենց այցելուները շարունակում են իրենց հանգիստը, հրդեհը հեռու է իրենցից առնվազն 2-3 կմ, պնդեց, թե ոչ մի անհանգստացնող բան չկա: Առողջարանը նախատեսված է զինծառայողների համար, «Ազատության» նկարահանող թիմին թույլ չտվեցին մոտենալ տարածքին:

ՆԳՆ-ից պնդում են, որ հրդեհաշիջման աշխատանքներին կամավորների ներգրավումը այս պահին ոչ այնքան անհրաժեշտ են համարում, նշելով, որ եթե անհրաժեշտ լինի, պաշտոնապես նման մոբիլիզացիա կիրականացնեն:

Ներքին գործերի նախարարության փրկարար ծառայությունն այսօր ավելի վաղ հայտնել է, որ ժամը 10։30-ի դրությամբ, Տավուշի մարզի Դիլիջան «Կազաչի» հատվածում բռնկված հրդեհը մեկուսացվել է:

Հայաստանի տարբեր մարզերի անտառներում ու հանդերում անցած շաբաթավերջից լայնամասշտաբ հրդեհներ են: Պատճառները պաշտոնապես դեռ չեն հաղորդվում:



