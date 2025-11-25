Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Բախումներ Լաթաքիայում

Սիրիայի կառավարական ուժերը այսօր Լաթաքիա քաղաքում կրակ են բացել երկու հակադիր ցույցերի մասնակիցների ուղղությամբ։ Պաշտոնական տեղեկատվության համաձայն՝ իշխանությունները այս քայլին են դիմել այն բանից հետո, երբ քաղաքի կենտրոնում բախումներ են սկիզբ առել ալավի փոքրամասնության և սունիների միջև։

Ալավիները ցույցի էին դուրս եկել՝ պահանջելով պատժել կրոնական այդ խմբի դեմ վերջին հարձակումների մեղավորներին, սական իրենք էին հարձակման թիրախ դարձել։

Reuters-ի տեղեկություններով՝ ականատեսները հաղորդում են առնվազն մեկ զոհի մասին։ Լաթաքիայի նահանգային իշխանությունները, սակայն, պնդում են, որ կառավարական ուժերը ընդամենը օդ են կրակել։



Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG