Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Պապուաշվիլի․ «Հայ-ադրբեջանական խաղաղությունը փոխում է տարածաշրջանը»

«Թբիլիսին իր աջակցությունն է հայտնում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության հաստատմանն ուղղված շարունակական ջանքերին», - այսօր հայտարարել է Վրաստանի խորհրդարանի խոսնակ Շալվա Պապուաշվիլին։

«Տեղում խաղաղությունն արդեն իսկ հաստատված է։ Դա փոխում է Հարավային Կովկասի ողջ անվտանգային միջավայրը։ Բացի այդ, դա ողջ Սևծովյան տարածաշրջանի համար ահռելի հեռանկարներ է բացում՝ թե՛ տնտեսական և թե՛ հաղորդակցության ուղիների զարգացման տեսանկյունից», - հայտարարել է վրացական խորհրդարանի խոսնակը։

Պապուաշվիլին նաև նշել է, որ Թբիլիսին իր աջակցությունն է հայտնում այն քայլերին, որոնց նպատակը Հայաստանի և Թուրքիայի միջև հարաբերությունների կարգավորումն է։


Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG