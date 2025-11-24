Մահացել է Նիկիտա Սիմոնյանը

99 տարեկան հասակում մահացել է հայազգի լեգենդար նախկին ֆուտբոլիստ և վաստակավոր մարզիչ, Ռուսաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի առաջին փոխնախագահ Նիկիտա Սիմոնյանը։
Սիմոնյանի մահվան մասին երեկ` նոյեմբերի 23-ին, հայտնել է Ռուսաստանի ֆուտբոլի վետերանների միության նախագահ Ալեքսանդր Միրզոյանը։
«Նոյեմբերի 20-ին Նիկիտա Սիմոնյանի ինքնազգացողությունը վատացել էր, նրան հոսպիտալացրել էին: Այսօր նա հեռացավ կյանքից»,- հայտնել է Միրզոյանը։
Նիկիտա Սիմոնյանը 1949-1959 թվականներին խաղացել է Մոսկվայի «Սպարտակ»-ում և իր խփած 160 գոլով նա ակումբի պատմության մեջ լավագույն ռմբարկուն է։
Նիկիտա Սիմոնյանը 1973 թվականին Երևանի «Արարատ»-ի մարզիչն էր, երբ «Արարատ»-ը դարձավ նախկին Խորհրդային Միության չեմպիոն ու գավաթակիր։