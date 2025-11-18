Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Սամվել Կարապետյանի կալանքը երկարաձգվեց ևս երկու ամսով

Արդեն հինգ ամիս բանտում գտնվող գործարար Սամվել Կարապետյանի կալանքը երկարաձգվեց ևս երկու ամսով:

«Այստեղ իրավական պրոցես չկա, այստեղ առաջին իսկ օրվանից իրավական պրոցեսի նշույլ չկա: Մենք ամեն անգամ ելնելով նրանից, որ սա ի վերջո դատարան է կոչվում, այստեղ կա դատարանի շենք.... բայց այստեղ բովանդակությունը արդարադատության կանխորոշվում է «Հայկական ժամանակի» նյութով: Ես հաջորդ նիստից առաջ երևի թե խնդրելու եմ, որ գործընկերներս կապ հաստատեն, փորձեն հասկանալ՝ ինչ հրապարակում է լինելու, մենք էլ ըստ դրա մեր գործողությունները որոշենք: Ի դեպ, նույն Հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովի որոշումը չկար, արդեն իսկ իշխանական լրատվամիջոցներն ասում էին, որ զրկելու են լիցենզիայից», - լրագրողների հետ զրույցում ասաց փաստաբան Արամ Վարդևանյանը:

Փաստաբանների խոսքով, Կարապետյանը դատարանում ևս մեկ անգամ պնդել է՝ անմեղ է և պետք է ազատ արձակվի, բայց դատավոր Սարգիս Դադոյանը հիմք է ընդունել 52 քննիչների ու դատախազի պնդումները, թե միլիարդատեր գործարարն ազատության մեջ կխոչընդոտի գործի քննությանը:

60-ամյա գործարարը իրավապահների թիրախում հայտնվեց Հայ Առաքելական եկեղեցուն իշխանության արշավից պաշտպանելուց հետո: «Մի փոքրիկ խմբակ, մոռանալով հայոց պատմությունը, հայ եկեղեցու հազարավոր տարիների պատմությունը, հարձակվել է հայ եկեղեցու, հայ ժողովրդի վրա: Քանի որ ես միշտ եղել եմ Հայոց եկեղեցու ու հայ ժողովրդի կողքին, ունենալու եմ անմիջական մասնակցություն: Եթե քաղաքական գործիչներին չհաջողվի, ուրեմն մենք էլ մեր ձևով ենք մասնակցելու այդ ամեն ինչին», - հայտարարել էր Սամվել Կարապետյանը։

Կարապետյանի հայտարարությունից ժամեր անց նրան մեղադրեցին իշխանությունը զավթելու հրապարակային կոչերի համար: Հետո ևս երկու հոդված ավելացրին՝ հարկերը, տուրքերը կամ այլ վճարներ չվճարելը, ինչպես նաև փողերի լվացումը: Կարապետյանն ու նրա փաստաբանները մեղադրանքը համարում են քաղաքական հետապնդում:

Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG