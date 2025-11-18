Արդեն հինգ ամիս բանտում գտնվող գործարար Սամվել Կարապետյանի կալանքը երկարաձգվեց ևս երկու ամսով:
«Այստեղ իրավական պրոցես չկա, այստեղ առաջին իսկ օրվանից իրավական պրոցեսի նշույլ չկա: Մենք ամեն անգամ ելնելով նրանից, որ սա ի վերջո դատարան է կոչվում, այստեղ կա դատարանի շենք.... բայց այստեղ բովանդակությունը արդարադատության կանխորոշվում է «Հայկական ժամանակի» նյութով: Ես հաջորդ նիստից առաջ երևի թե խնդրելու եմ, որ գործընկերներս կապ հաստատեն, փորձեն հասկանալ՝ ինչ հրապարակում է լինելու, մենք էլ ըստ դրա մեր գործողությունները որոշենք: Ի դեպ, նույն Հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովի որոշումը չկար, արդեն իսկ իշխանական լրատվամիջոցներն ասում էին, որ զրկելու են լիցենզիայից», - լրագրողների հետ զրույցում ասաց փաստաբան Արամ Վարդևանյանը:
Փաստաբանների խոսքով, Կարապետյանը դատարանում ևս մեկ անգամ պնդել է՝ անմեղ է և պետք է ազատ արձակվի, բայց դատավոր Սարգիս Դադոյանը հիմք է ընդունել 52 քննիչների ու դատախազի պնդումները, թե միլիարդատեր գործարարն ազատության մեջ կխոչընդոտի գործի քննությանը:
60-ամյա գործարարը իրավապահների թիրախում հայտնվեց Հայ Առաքելական եկեղեցուն իշխանության արշավից պաշտպանելուց հետո: «Մի փոքրիկ խմբակ, մոռանալով հայոց պատմությունը, հայ եկեղեցու հազարավոր տարիների պատմությունը, հարձակվել է հայ եկեղեցու, հայ ժողովրդի վրա: Քանի որ ես միշտ եղել եմ Հայոց եկեղեցու ու հայ ժողովրդի կողքին, ունենալու եմ անմիջական մասնակցություն: Եթե քաղաքական գործիչներին չհաջողվի, ուրեմն մենք էլ մեր ձևով ենք մասնակցելու այդ ամեն ինչին», - հայտարարել էր Սամվել Կարապետյանը։
Կարապետյանի հայտարարությունից ժամեր անց նրան մեղադրեցին իշխանությունը զավթելու հրապարակային կոչերի համար: Հետո ևս երկու հոդված ավելացրին՝ հարկերը, տուրքերը կամ այլ վճարներ չվճարելը, ինչպես նաև փողերի լվացումը: Կարապետյանն ու նրա փաստաբանները մեղադրանքը համարում են քաղաքական հետապնդում: