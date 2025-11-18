Սաակաշվիլիին արտահանձնելու շանսեր չկան. Կոբախիձե

Վրաստանի երրորդ նախագահ Միխեիլ Սաակաշվիլիին արտահանձնելու շանսեր չկան, հայտարարել է Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն՝ արձագանքելով ուկրաինական կողմի կոչերին՝ նախկին նախագահին Կիև տեղափոխելու վերաբերյալ:
«Ազատության» վրացական ծառայության փոխանցմամբ՝ նոյեմբերի 16-ին Ուկրաինայի նախագահի խորհրդական Միխաիլ Պոդոլյակը հայտարարել է, որ Սաակաշվիլիի տեղափոխման հարցը ակտիվորեն քննարկվում է։
Ավելի վաղ Վրաստանի երրորդ նախագահ և Ուկրաինայի Օդեսայի մարզային ադմինիստրացիայի նախկին ղեկավար Միխեիլ Սաակաշվիլին, որը գտնվում է վրացական բանտում, դիմել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկիին՝ խնդրելով իրեն ընդգրկել ռազմագերիների ցուցակում:
Սաակաշվիլիի նկատմամբ կայացված դատավճիռներով՝ նա պետք է կալանքի տակ մնա մինչև 2034 թվականի ապրիլի 1-ը: