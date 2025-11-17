ԱՄՆ պետքարտուղարի տեղակալը ժամանել է Հայաստան

Հայաստան է ժամանել ԱՄՆ պետքարտուղարի քաղաքական հարցերով տեղակալ Ալիսոն Հուքերը, հայտնում է Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատունը։
Դեսպանատան հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ Հուքերի այցի նպատակն է «առաջ մղել տարածաշրջանային խաղաղության և անվտանգության հարցերով ԱՄՆ նախագահի տեսլականը»։
«Կքննարկվեն հայ-ամերիկյան ռազմավարական գործընկերության ամրապնդման հետագա քայլերը՝ «Թրամփի ուղի՝ հանուն միջազգային խաղաղության և բարգավաճման» նախագծի և հայ-ամերիկյան հուշագրերի շրջանակում»,- հայտնում է դեսպանատունը։
Հուքերի այցի շրջանակում նախատեսվում են հանդիպումներ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, Արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանի, Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի և հատուկ բանագնաց Ռուբեն Ռուբինյանի հետ։