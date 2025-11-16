ժամը 17-ի դրությամբ քվեարկությանը մասնակցել է ընտրական իրավունք ունեցողների 36․72 տոկոսը

ժամը 17։00-ի դրությամբ Վաղարշապատում քվեարկությանը մասնակցել է ընտրական իրավունք ունեցող քաղաքացիների 36․72 տոկոսը կամ 25 հազար 655 ընտրող, հայտնում է ԿԸՀ-ն:
Վաղարշապատ համայնքում ընտրողների ընդհանուր թիվը 69 հազար 866 է։
ՏԻՄ ընտրություններին մասնակցում են 8 քաղաքական ուժերը՝ «Հայրենիք» կուսակցություն, «Հաղթանակ» կուսակցությունների դաշինք՝ «Առաջ» և ՀՅԴ կուսակցություններով, «Քաղաքացիական պայմանագիրը», «Ազատ դեմոկրատները», «Մայր Հայաստան» ազգային-դեմոկրատական, «Ժառանգություն», «Հանրապետություն», «Համահայկական ճակատ» կուսակցությունները: