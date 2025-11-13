Թուրքիայի ֆուտբոլի ֆեդերացիան որակազրկել է 102 խաղացողի

Թուրքիայի ֆուտբոլի ֆեդերացիան որակազրկել է իր լիգայի երկու բարձրագույն դիվիզիոնների 102 խաղացողների՝ տարբեր ժամկետներով՝ խաղերը վաճառելու, ենթադրյալ հետաքննության շրջանակներում։ Պատժվածների շարքում են նաև երկրի ամենաառաջատար ակումբներից մեկի՝ «Գալաթասարայի» երկու ֆուտբոլիստներ՝ Էրեն Էլմալին և Մեթեհան Բալթաչին։
Ավելի վաղ՝ այս ամսվա սկզբին ֆեդերացիան որակազրկել էր 149 մրցավարների և նրանց օգնականների, երբ հետաքննությունը պարզել էր, որ երկրի պրոֆեսիոնալ լիգաներում աշխատող պաշտոնյաները խաղադրույքներ են կատարում ֆուտբոլային խաղերի վրա։ Ավելի ուշ այս գործի շրջանակներում նաև ութ մարդ էր ձերբակալվել, այդ թվում՝ բարձրագույն դիվիզիոն ակումբի նախագահը, երկրորդ և երրորդ դիվիզիոն լիգաների խաղերը կասեցվել են երկու շաբաթով։
Ֆեդերացիայի նախագահ Իբրահիմ Հաջիօսմանօղլուն պնդել է՝ «սա թուրքական ֆուտբոլի բարոյական ճգնաժամն է»։