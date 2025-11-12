Չինաստանի, Իրանի և Ռուսաստանի ​​ներկայացուցիչները հանդիպել են ԱԷՄԳ ղեկավարի հետ

Չինաստանի, Իրանի և Ռուսաստանի ներկայացուցիչները հանդիպել են Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության (ԱԷՄԳ) ղեկավար Ռաֆայել Գրոսիին, X-ում գրել է Վիեննայում միջազգային կազմակերպություններում Ռուսաստանի ներկայացուցիչ Միխայիլ Ուլյանովը:
«Չինաստանի, Իրանի և Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչները հանդիպել են ԱԷՄԳ-ի գլխավոր տնօրեն պարոն Ռաֆայել Գրոսիի և նրա թիմի հետ՝ ԱԷՄԳ-ի կառավարիչների խորհրդի առաջիկա նիստի վերաբերյալ մտքեր փոխանակելու համար», - նշել է նա։
ԱԷՄԳ կառավարիչների խորհրդի հերթական նստաշրջանը տեղի կունենա Վիեննայում նոյեմբերի 17-21-ը: