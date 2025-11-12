Մարկո Ռուբիոն հանդիպել է Սիրիայի և Թուրքիայի ԱԳ նախարարների հետ

ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն հանդիպել է Սիրիայի և Թուրքիայի արտգործնախարարներ Ասաադ ալ-Շաիբանիի և Հաքան Ֆիդանի հետ:
ԱՄՆ պետքարտուղարությունը հայտնում է՝ նրանք քննարկել են տարածաշրջանային կայունության և անվտանգության ամրապնդման հնարավորությունները, ինչպես նաև ահաբեկչության դեմ պայքարի շարունակական ջանքերը:
Հանդիպմանը կողմերն անդրադարձել են նաև Սիրիայում անհետ կորած ամերիկացիներին գտնելու շարունակական ջանքերին:
Պետքարտուղարը ընդգծել է նախագահ Թրամփի հանձնառությունը՝ սիրիացի ժողովրդին խաղաղության և բարգավաճման հնարավորություն տալու և տարածաշրջանային գործընկերության կարևորությունը՝ Սիրիայի վերականգնման ջանքերին աջակցելու համար:
Մարկո Ռուբիոյի հանդիպումը Սիրիայի և Թուրքիայի արտգործնախարարների հետ հաջորդում է Սիրիայի ժամանակավոր նախագահ Ահմեդ ալ-Շարաայի Սպիտակ տուն կատարած այցին: