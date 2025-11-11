Մատչելիության հղումներ

Ռուսաստանը զանգվածային հարվածներ է հասցրել Օդեսայի էներգետիկ ենթակառուցվածքների վրա

Օդեսայի մարզում ռուսական ԱԹՍ-ի հարձակման հետևանքները, նոյեմբերի 11
Օդեսայի մարզում ռուսական ԱԹՍ-ի հարձակման հետևանքները, նոյեմբերի 11

Ռուսական զինված ուժերը անօդաչու թռչող սարքերով զանգվածային հարձակում են իրականացրել Օդեսայի մարզի ուղղությամբ, հայտնել է մարզային ռազմական վարչակազմի ղեկավար Օլեգ Կիպերը։

Նախնական տվյալներով՝ մեկ մարդ բեկորային վնասվածք է ստացել։

«Չնայած հակաօդային պաշտպանության ակտիվ աշխատանքին, վնասվել են քաղաքացիական էներգետիկ և տրանսպորտային ենթակառուցվածքի օբյեկտներ։ Հարվածների հետևանքով մի քանի էներգետիկ կայաններում բռնկվել են հրդեհներ, որոնք փրկարարներն օպերատիվ կերպով մարել են։ Վնասվել են նաև «ՈւկրԶալիզնիցիայի» պահեստները և վարչական շենքեր», - գրել է Կիպերը Տելեգրամում։

Ուկրաինայի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տեղեկացմամբ՝ փրկարարներն արդեն մարել են էներգետիկ ենթակառուցվածքի օբյեկտներում բռնկված հրդեհները։

Ուկրաինայի օդային ուժերի տվյալներով՝ գիշերային հարձակման ընթացքում ռուսական կողմը կիրառել է մոտ 119 հարվածային անօդաչու թռչող սարք, որոնց թվում՝ Shahed, Geran և այլ մոդելներ։ Նախնական տվյալներով՝ հակաօդային պաշտպանությունը ոչնչացրել է դրանցից 53-ը՝ երկրի հյուսիսային, արևելյան և հարավային շրջաններում։


