Կրեմլը հայտարարել է, թե ցանկանում է, որ Ուկրաինայում պատերազմը հնարավորինս շուտ ավարտվի, սակայն այն լուծելու ջանքերը կանգ են առել։ «Ոչ մեր մեղքով», - պնդել է նախագահ Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը՝ մեղադրելով Ուկրաինային ու Եվրամիությանը։
«Եվրոպացիները ամեն կերպ հրահրում են ուկրաինացիներին։ Նրանց համոզմամբ՝ Ուկրաինան կարող է հաղթել և պաշտպանել իր շահերը ռազմական ճանապարհով», - ասել է նա, պնդելով, թե դա խորը մոլորություն է՝ հաշվի առնելով ճակատամարտի իրավիճակը։
Ուկրաինայի դեմ արդեն չորրորդ տարին շարունակվող պատերազմում Ռուսաստանը վերահսկում է այդ երկրի տարածքի մոտ 19 տոկոսը և այժմ էլ փորձում է մեծ կորուստների գնով գրավել ռազմավարական նշանակություն ունեցող Պոկրովսկ և Կուպյանսկ քաղաքները։