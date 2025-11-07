Հյուսիսային Կորեան բալիստիկ հրթիռ է արձակել Ճապոնական ծովի ուղղությամբ

Հյուսիսային Կորեան նոյեմբերի 7-ին առնվազն 1 բալիստիկ հրթիռ է արձակել, հայտնում է Հարավային Կորեայի զինված ուժերի Գլխավոր շտաբների միացյալ կոմիտեն։
Հարավկորեացի զինվորականների տվյալներով՝ հրթիռը արձակվել է Ճապոնական ծովի ուղղությամբ։
Ճապոնիայի վարչապետ Սանաե Տակաիչին հայտարարել է, որ հրթիռն ընկել է տնտեսական գոտուց դուրս։ Վնասների կամ տուժածների մասին տեղեկություններ չկան։
Վերլուծաբանների խոսքով՝ վերջին տարիներին Հյուսիսային Կորեան զգալիորեն ավելացրել է հրթիռային փորձարկումները՝ փորձելով զարգացնել ավելի բարձր ճշգրտությամբ հարվածային հնարավորությունները։