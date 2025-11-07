Չեխիայի խորհրդարանի Պատգամավորների պալատի նոր խոսնակ, աջակողմյան «Ազատություն և ուղիղ ժողովրդավարություն» (SPD) կուսակցության առաջնորդ Տոմիո Օկամուրան հրահանգել է հանել Ուկրաինայի դրոշը պալատի շենքից։ Նա անձամբ էր պահում սանդուղքը, երբ աշխատողը հանում էր Ուկրաինայի պետական խորհրդանիշը։
«Չեխիան առաջին տեղում է», - ասում է Օկամուրան տեսանյութում: Նա վաղուց քննադատել է Չեխիայի հանրային շենքերի վրա ուկրաինական դրոշները, և նույնիսկ ընտրություններից առաջ շեշտել է, որ երբ իր կուսակցությունը գա իշխանության, բոլոր ուկրաինական դրոշները կհեռացվեն:
Օկամուրան պատգամավորների պալատի խոսնակ էր ընտրվել նոյեմբերի 5-ին՝ գաղտնի քվեարկության արդյունքում։
Չեխիայի խորհրդարանական ընտրություններում հաղթանակ տարած ANO կուսակցության առաջնորդ Անդրեյ Բաբիշը ընտրություններից հետո համաձայնագիր էր ստորագրել աջակողմյան, Եվրամիության և ՆԱՏՕ-ի դեմ հանդես եկող Սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցությունների հետ կոլացիա կազելու շուրջ բանակցությունների մասին։