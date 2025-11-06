Խոշոր հրդեհ՝ Կոմիտասի պողոտայի «Երևան սիթի»-ում

Հրդեհ է բռնկվել Երևան քաղաքի Կոմիտասի պողոտայի «Երևան սիթի»-ում: ՆԳՆ փրկարար ծառայությունը հայտնում է, որ դեպքի վայրում հրդեհաշիջման աշխատանքները ղեկավարում է ՆԳՆ փրկարար ծառայության տնօրեն-ՆԳ նախարարի տեղակալ Կամո Ցուցուլյանը։
Ըստ ՆԳՆ հաղորդագրության, դեպքի վայր են մեկնել ՆԳՆ ՓԾ Երևան քաղաքի փրկարարական վարչության հրշեջ-փրկարարական ջոկատներից չորս մարտական հաշվարկ և մեկ ավտոսանդուղք։ Հայտարարվել է հրդեհի բարդության «Թիվ 3 կանչ»․ դեպքի վայր Է մեկնել հրշեջ-փրկարարական ջոկատներից ևս վեց մարտական հաշվարկ և ԵՓՎ և ՓՈՒՎ հրդեհաշիջման և փրկարարական աշխատանքների կազմակերպման բաժինների հերթապահ խմբերը։
Հրդեհը բռնկվել է շինության տանիքում։