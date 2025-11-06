Ռուսաստանը ևս 132 վագոն ցորեն կուղարկի Հայաստան՝ Ադրբեջանի տարածքով

Մինչև 2026 թվականի հունվարի վերջը Ռուսաստանը ևս 132 վագոն ցորեն կուղարկի Հայաստան՝ Ադրբեջանի միջով անցնող նոր երկաթուղային երթուղով, և նաև ուսումնասիրում է այս երթուղով այլ բեռներ տեղափոխելու հնարավորությունը, TASS-ի փոխանցմամբ՝ հայտարարել է Ռուսաստանի տրանսպորտի նախարարությունը։
ՌԴ տրանսպորտի նախարարությունն ընդգծել է՝ սա Ադրբեջանի տարածքով Հայաստան բեռների փոխադրումն է առաջին դեպքն է 1990-ական թվականներից ի վեր։
Այսօր վաղ առավոտյան Ռուսական ցորենով բեռնված գնացքը ժամանել է Հայաստան՝ անցնելով Ադրբեջանի և Վրաստանի տարածքով: