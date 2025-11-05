Դեմոկրատները հաղթեցին Թրամփի երկրորդ ժամկետի առաջին խոշոր ընտրություններում

Դեմոկրատները երեքշաբթի օրը հաղթել են նահանգապետերի և քաղաքապետերի ընտրություններում՝ Դոնալդ Թրամփի նախագահի պաշտոնը վերստին ստանձնելուց ի վեր առաջին խոշոր ընտրություններում, հայտնում է Reuters-ը:
Նյու Յորքում 34-ամյա դեմոկրատ սոցիալիստ Զոհրան Մամդանին հաղթեց քաղաքապետի ընտրություններում: Իսկ Վիրջինիայում և Նյու Ջերսիում դեմոկրատներ 46-ամյա Աբիգեյլ Սփանբերգերը և 53-ամյա Մայքի Շերիլը հաղթեցին նահանգապետի ընտրություններում՝ համապատասխանաբար մեծ առավելությամբ։
Դեմոկրատները ևս մեկ հաղթանակ ապահովել են Կալիֆորնիայում: