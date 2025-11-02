Լիբանանի կառավարությունը պետք է կատարի «Հեզբոլա»-ն զինաթափելու պարտավորությունները. Կաց

Լիբանանի կառավարությունը պետք է կատարի «Հեզբոլա»-ն զինաթափելու և Հարավային Լիբանանից դուրս բերելու իր պարտավորությունները, հայտարարել է Իսրայելի պաշտպանության նախարար Իսրայել Կացը:
2024 թվականի նոյեմբերին ԱՄՆ-ի միջնորդությամբ հրադադար կնքվեց Լիբանանի և Իսրայելի միջև Գազայի պատերազմի հետևանքով ավելի քան մեկ տարի տևած հակամարտությունից հետո, սակայն իսրայելական հարվածները սահմանին պարբերաբար շարունակվում են։
Կացը նաև հայտարարել է, որ կակտիվացնեն առավելագույն ջանքերը՝ երկրի հյուսիսում իսրայելցի բնակիչներին պաշտպանելու համար:
Լիբանանի բանակի աղբյուրները Reuters-ին հայտնել են, որ պայթեցրել են «Հեզբոլա»-ի զենքի բազմաթիվ թաքստոցներ: