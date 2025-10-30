Բեռլինի տասնյակ ռազմական գերեզմաններ պղծվել են ռուսական քարոզչական խորհրդանիշներով

Բեռլինի հյուսիսային Ռեյնիկենդորֆ շրջանի գերեզմանատանը տասնյակ ռազմական գերեզմաններ պղծվել են ռուսական քարոզչական խորհրդանիշներով։
Ռեյնիկենդորֆի շրջանային գրասենյակը հայտնել է, որ «Z» խորհրդանիշով մանուշակագույն է ներկված 66 գերեզմաններ։ Բացի այդ, մեկ այլ մեծ տապանաքարի վրա գրված է «RUS»։
«Z»-ն Ուկրաինայում ռուսական գրոհային զորքերի արգելված խորհրդանիշն է։
«Այս զզվելի պղծումները հարձակում են մեր ժողովրդավարական հիմնական արժեքների և մահացածների արժանապատվության վրա։ Նրանք, ովքեր պղծում են ռազմական գերեզմանները, նաև հարձակվում են մեր ընդհանուր պատմական գիտակցության և հիշողության վրա», - հայտարարել է շրջանի քաղաքապետ Էմինե Դեմիրբյուկեն-Վեգները։