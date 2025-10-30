Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Բեռլինի տասնյակ ռազմական գերեզմաններ պղծվել են ռուսական քարոզչական խորհրդանիշներով

Բեռլինի հյուսիսային Ռեյնիկենդորֆ շրջանի գերեզմանատանը տասնյակ ռազմական գերեզմաններ պղծվել են ռուսական քարոզչական խորհրդանիշներով։

Ռեյնիկենդորֆի շրջանային գրասենյակը հայտնել է, որ «Z» խորհրդանիշով մանուշակագույն է ներկված 66 գերեզմաններ։ Բացի այդ, մեկ այլ մեծ տապանաքարի վրա գրված է «RUS»։

«Z»-ն Ուկրաինայում ռուսական գրոհային զորքերի արգելված խորհրդանիշն է։

«Այս զզվելի պղծումները հարձակում են մեր ժողովրդավարական հիմնական արժեքների և մահացածների արժանապատվության վրա։ Նրանք, ովքեր պղծում են ռազմական գերեզմանները, նաև հարձակվում են մեր ընդհանուր պատմական գիտակցության և հիշողության վրա», - հայտարարել է շրջանի քաղաքապետ Էմինե Դեմիրբյուկեն-Վեգները։



Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG