Աֆղանստանի և Պակիստանի միջև երկխոսությունը «չի հասել որևէ գործնական լուծման»

Թալիբանի զինվորը Աֆղանստանի և Պակիստանի միջև գտնվող Ղուլամ Խանի սահմանային անցակետի մոտ
Թալիբանի զինվորը Աֆղանստանի և Պակիստանի միջև գտնվող Ղուլամ Խանի սահմանային անցակետի մոտ

Աֆղանստանի և Պակիստանի միջև երկարատև հրադադարի բանակցությունները ձախողվել են, հոկտեմբերի 29-ին հայտարարել է Պակիստանի տեղեկատվության նախարար Աթաուլլահ Թարարը՝ Քաթարի և Թուրքիայի միջնորդությամբ չորսօրյա բանակցություններից հետո։

«Աֆղանստանի կողմը շարունակաբար շեղվում էր հիմնական հարցից՝ խուսափելով այն հիմնական կետից, որի հիման վրա սկսվել էր երկխոսության գործընթացը», - նշել է Թարարը X-ում։ «Որևէ պատասխանատվություն ստանձնելու փոխարեն, Աֆղանստանի թալիբները դիմել են մեղադրանքների, շեղման և խորամանկությունների։ Այսպիսով, երկխոսությունը չի հասել որևէ գործնական լուծման»։

Երբեմնի դաշնակից երկու երկրների հարաբերությունները սրվել են, երբ Աֆղանստանի «Թալիբան»-ը ապաստան է տրամադրել «Թեհրիք-է Թալիբան Պակիստան» ծայրահեղական խմբավորմանը, որը տարիներ շարունակ անհաշտ պայքարի մեջ է Պակիստանի իշխանությունների հետ: Հոկտեմբերի 19-ին Դոհայում կայացած խաղաղության բանակցությունների ժամանակ՝ Աֆղանստանը և Պակիստանը անհապաղ հրադադարի շուրջ համաձայնության էին եկել:



