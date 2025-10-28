Նիդերլանդների արտգործնախարարը ժամանել է Ուկրաինա

Նիդերլանդների արտաքին գործերի նախարար Դեյվիդ վան Վիլը ժամանել է Ուկրաինա։
«Օրեցօր Ռուսաստանը սարսափելի հարձակումներով ահաբեկում է ուկրաինացիներին։ Անմեղ մարդիկ տուժում են։ Ձմռան մոտեցմամբ բազմաթիվ ընտանիքներ մնում են առանց էլեկտրականության և գազի։ Իմ ուղերձը այսօր Կիևում պարզ է՝ Ուկրաինան կարող է լիովին ապավինել մեր աջակցությանը՝ Ռուսաստանի ագրեսիայի դեմ պայքարում», -X-ի էջում գրել է նախարարը՝ հրապարակելով լուսանկար Կիևի երկաթուղային կայարանից։
Այցի մեկնարկին Ուկրաինան և Նիդերլանդների Թագավորությունը ստորագրել են հուշագիր անօդաչու թռչող սարքերի համատեղ արտադրության վերաբերյալ։ Ամստերդամը մտադիր է լրացուցիչ90 միլիոն եվրո ներդնել ուկրաինական դրոնների արտադրության մեջ։