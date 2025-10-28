Վանաձորի դատարանում դանակահարության դեպքով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ

Դանակահարած 16-ամյա տղան դեռ փախուստի մեջ է
Վանաձորի դատարանում դատական նիստի ընթացքում տեղի ունեցած դանակահարության դեպքով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ՝ սպանության փորձի, ինչպես նաև պաշտոնեական անփութության հատկանիշներով, հայտնում են Քննչական կոմիտեից:
Երեկ դատական նիստին ներկաներից մեկը, որն «Ազատության» տեղեկություններով,16-ամյա պատանի է եղել, դանակահարել էր դաժան սպանության մեջ մեղադրվող ամբաստանյալին ու դիմել փախուստի: Քննչականից ասացին, որ տղան դեռ փախուստի մեջ է, նրան չեն հայտնաբերել:
Թե ինչպես է 16-ամյա տղան կարողացել սպանության փորձի համար նախատեսված դանակը նիստերի դահլիճ հասցնել, ինչպես է կարգադրիչների ներկայությամբ դանակահարել ամբաստանյալին, կարողացել հեռանալ դատարանի շենքից ու անհետացել, քննությունը կպարզի, նշում են Քննչականից:
«Ազատության» տեղեկություններով՝ դանակահարություն կատարած պատանին անցած տարի Լոռի Բերդ համայնքում սպանված 21-ամյա Հայկ Մաղաքյանի եղբայրն է, դանակահարվողը՝ իր եղբոր սպանության մեջ մեղադրվող չորս ամբաստանյալներից մեկն է՝ Էրիկ Դադիվանյանը: Քննչական կոմիտեից հաստատեցին՝ դատական նիստը, որի ընթացքում տեղի է ունեցել դանակահարությունը, վերաբերել է հենց մեկ տարի առաջ Լոռի բերդում տեղի ունեցած դաժան սպանությանը:
Անցած տարվա ամռանը Քննչական կոմիտեն հայտնել էր, որ հայտնաբերել են ավելի վաղ սպանված ու տևական ժամանակ փնտրվող երիտասարդի մարմինը։ Կոմիտեն պարզել էր, որ «2024-ի հուլիսի 9-ին 3 ընկերներ, այդ թվում՝ մեկն անչափահաս և վերջինիս եղբայրը, գտնվելով Լոռի բերդ բնակավայրի տներից մեկում, առաջացած վիճաբանության ժամանակ Ստեփանավանի բնակիչ Հայկ Մաղաքյանին ապօրինաբար կյանքից զրկելու՝ սպանելու դիտավորությամբ, բութ, կոշտ, ինչպես նաև կտրող առարկաների գործադրմամբ առնվազն 5 հարվածներ են հասցրել Հայկ Մաղաքյանի գլխի և որովայնի շրջանում՝ սպանելով նրան: Այնուհետև ավտոմեքենայով այդ բնակարանից Հայկ Մաղաքյանի դին տեղափոխել և թաքցրել են նույն բնակավայրի «Գառադոկ» կոչվող հանդամասում՝ մասամբ այրելով դիակի հագուստները և դին՝ ծածկելով հողով ու քարերով»։
Դանակահարված ամբաստանյալի կյանքին վտանգ չի սպառնում
Այրված ու թաղված դիակը հայտնաբերվել էր երեք ամիս անց: Սպանության մեջ կասկածվող 4 անձինք հայտնաբերվել ու կալանավորվել էին: Նրանք մեղադրվում են քրեական օրենսգրքի 155-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 8-րդ կետով՝ մի խումբ անձանց կողմից կատարված սպանության, իսկ անչափահաս անձը՝ քրեական օրենսգրքի 155-րդ հոդվածի 1-ին մասով՝ ապօրինաբար մեկ ուրիշին կյանքից զրկելու համար:Այս տարվա մարտից գործը քննում է Վանաձորի առաջին ատյանի իրավասության դատարանը:
Երեկ դատարանում կրծքավանդակի շրջանում դանակի հարվածից վիրավորված ամբաստանյալը Վանաձորի բժշկական կենտրոնում վիրահատվել է: Բժշկական կենտրոնից հայտնում են, որ նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում: